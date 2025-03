Cambio di allenatore per la Raimond Sassari, che dopo le valutazioni del caso e un confronto tra dirigenza e giocatori, ha deciso di accettare le dimissioni del coach Antonj Laera, al timone della squadra di A Gold dall’inizio della stagione.

Il sodalizio sassarese lo ha ringraziato per la professionalità, mai mancata durante tutta la permanenza sulla panchina rossoblù, e gli ha augurato le migliori fortune in vista del proseguo della sua carriera. La dirigenza turritana è ora al lavoro per scegliere il successore, che dovrebbe essere comunicato a giorni. Da vedere se arriverà prima del prossimo impegno in A Gold, in programma tra le mura amiche del PalaSantoru alle 15.30 di sabato contro il Cingoli, terzultimo a quota 8.

Dopo la lunga sosta invernale, la Raimond era ripartita in campionato con due vittorie (su Eppan e Pressano), ma la successiva sconfitta con l’Arbatro, costata lo slittamento al 4º posto in classifica, seguita da quella amarissima contro Bolzano nei quarti della Final8 di Coppa Italia, sembrano aver creato una frattura a quanto pare insanabile.

Lo stesso tecnico Antonj Laera oggi ha spiegato le motivazioni della scelta: “Dopo un colloquio avvenuto con società e squadra, ho constatato l’assenza di condizioni e presupposti per proseguire la mia avventura su questa panchina. Per questo, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni. Ringrazio tutta la famiglia della Raimond per l’opportunità offertami, augurandole i migliori successi”.

Ragioni che la società ha compreso, come chiarito dal ds Andrea Giordo: “Mancano due mesi alla fine del campionato, in questa fase della stagione avremmo evitato volentieri la ricerca di una nuova guida tecnica. Ciò nonostante, abbiamo compreso le motivazioni che hanno spinto Antonj a rassegnare le proprie dimissioni e, dopo un lungo confronto tra dirigenza, giocatori e tecnico, abbiamo deciso di accettarle. Facciamo un grosso in bocca a lupo ad Antonj, augurandogli una carriera ricca delle soddisfazioni che merita, tanto umanamente quanto professionalmente”.

Gli altri match. Alle 16 di sabato, la Verdeazzurro (9ª con 13 punti) farà visita al Molteno, vice capolista della A Silver a quota 25. La A1 femminile resterà ferma ai box fino al 15 marzo, mentre in A2 femminile si disputeranno due incontri molto attesi, alle 15.30 di sabato, la vice capolista Hac Nuoro proverà a consolidare il secondo posto sul campo del Brescia, terzo a -5 dalle barbaricine. Alle 17.30 di domenica, invece, riflettori puntati sul derby sardo del PalaSantoru tra Raimond Sassari e Città del Redentore, rispettivamente al 5º e al 7º posto con 11 e 6 punti.

