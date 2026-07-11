Aveva deciso di “tornare a casa” nell’estate del 2024, dopo tanti anni passati in giro per la Sardegna, e ora è pronto per la sua terza stagione consecutiva con la maglia dell’Ozierese. Antonio Fantasia sarà uno dei pilastri dei gialloblù per il 2026-2027, con la società che ha annunciato la conferma dell’attaccante classe ‘93.

Fantasia era cresciuto proprio nell’Ozierese, prima di avere varie esperienze fra cui Porto Torres (in Serie D), Tempio, Ossese, Guspini, Monastir, Ghilarza, Iglesias e Villacidrese. Nel 2024 il rientro a Ozieri, dove ha trascinato la squadra alla vittoria del campionato (in un testa a testa fino all’ultima giornata con il Thiesi) con 20 gol e 10 assist. Nella passata stagione, in Promozione, è nuovamente andato in doppia cifra con 10 reti.

La conferma di Fantasia segue quella di Salvatore Apeddu, il capitano dell’Ozierese che da anni è uno dei punti di forza della squadra. In panchina si prosegue con la continuità: l’allenatore è Christian Mura, già protagonista della vittoria in Prima Categoria nel 2024-2025 e del terzo posto (da neopromossa) nell’ultimo Girone B di Promozione.

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