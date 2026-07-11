Inizia a prendere forma il nuovo Castiadas in vista del prossimo campionato di Promozione. La società granata ha scelto di affidare la panchina a Nicola Rais, ex giocatore con un curriculum da romanzo: Potenza, Villacidrese, Tempio, Como, Tavolara, Campobasso, Selargius, Ghilarza, Monastir, Arbus, Savona e persino due parentesi proprio al Castiadas, negli anni d'oro 2010 e 2015. Un uomo d'esperienza, dunque, chiamato a guidare la ricostruzione di una piazza che vuole tornare protagonista.

Il primo rinforzo potrebbe essere di quelli pesanti: si tratta del portiere Marco Aramu, classe 1997, reduce da un'ottima annata all'Arbus dopo l'esperienza con l'Atletico Cagliari. Estremo difensore di grande esperienza e affidabilità, Aramu ha ricevuto proposte anche da club di Eccellenza, ma avrebbe scelto di tornare a vestire la maglia biancoverde,.

Nel suo curriculum, oltre alle esperienze con Atletico Calcio e Atletico Cagliari, figurano piazze importanti come l'Arzachena (in Serie D), Samassi, Sant'Elena, Gonnosfanadiga, lo stesso Castiadas e il Quartu 2000: un vissuto che testimonia il suo valore nel panorama del calcio regionale.

La coppia di difensori centrali Bebo Palmas e Mirko Scano, protagonisti la scorsa stagione con l'Havana San Basilio, è finita nel mirino di diverse società di Prima Categoria. Non resterà neppure il tecnico Gianluca Frau, destinato a salutare dopo l'ultima annata. Corteggiati anche Daniele Scull e Bruno Usai.

Capitolo panchine: Nicola Di Martino potrebbe restare alla guida del Sinnai, con la società orientata a dare continuità al progetto tecnico. Richieste in Eccellenza e Promozione per Marco Piras, ex Monreale, Uta e Barisardo.

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