Eccellenza, il Calangianus conferma l'attaccante Alessandro MauroUna decisione presa dopo l'ottimo campionato giocato
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Il Calangianus conferma l'attaccante Alessandro Mauro anche per la prossima stagione in Eccellenza. Una decisione presa dopo l'ottimo campionato giocato da Mauro, impreziosita da prestazioni di alto livello e da un campionato da protagonista.
Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, con le esperienze a Villasimius e San Teodoro prima del suo approdo a Calangianus, Alessandro Maurocontinuerà a mettere qualità, velocità e talento al servizio della squadra.La sua conferma rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo campionato dei galluresi.