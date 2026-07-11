Arrivato nell'estate del 2023 a Sassari, l'estrosa punta argentina Patricio "Pato" Goglino non è riuscito a esplodere come la Torres si attendeva, nonostante qualche buon lampo, come quando realizzò una rete contro il Mantova in Coppa Italia. Dopo una serie di prestiti la società sassarese ha deciso di cedere a titolo definitivo il 25enne all’AC Leon Monza e Brianza.

L’esterno d’attacco argentino disputerà il campionato di Serie D dove peraltro ha giocato nella stagione appena conclusa, ma con la maglia del Caldiero Terme. Due campionati fa invece aveva disputato il girone di ritorno col Sestri Levante.

La cessione di Goglino libera un posto per il tesseramento di un nuovo giocatore, quasi sicuramente un attaccante, ruolo scoperto dopo la cessione di Musso e la fine del prestito di Luciani.

© Riproduzione riservata