Eccellenza, al Lanusei arrivano il portiere Cherchi e il centrocampista MancaAltri due innesti importanti in vista della prossima stagione
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Altri due innesti importanti al Lanusei in vista della prossima stagione di Eccellenza. Tra i pali arriva Davide Cherchi, portiere classe 1997, in arrivo dall’Atletico Uri. Un profilo di esperienza, personalità e affidabilità, pronto a difendere la nostra porta e a mettere sicurezza al servizio della squadra.
A centrocampo, ecco il ritorno in Ogliastra del centrocampista Niccolò Manca, classe 2001, mancino, reduce da cinque campionati consecutivi in Serie D: un gradito ritorno a Lanusei, dove Manca ha già vissuto tre stagioni importanti. Nonostante la giovane età, il centrocampista porta con sé un bagaglio importante, con circa 200 presenze in Serie D e una conoscenza profonda di questi colori.