L’Iglesias (Eccellenza) inaugura il proprio mercato estivo con un rinforzo per il reparto offensivo. La società mineraria ha infatti raggiunto l’accordo con Yanick Beugrè, attaccante esterno classe 2002, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Daniele Porcu.

Beugre arriva dopo due stagioni positive con la maglia del Villasimius, nelle quali ha realizzato complessivamente 13 reti, confermandosi come uno degli esterni offensivi più interessanti del panorama regionale. Il suo percorso in Sardegna era iniziato nella stagione 2022-2023 con il Barisardo, esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere nel calcio isolano.

Per l’Iglesias si tratta del primo innesto in vista del prossimo campionato di Eccellenza e di un segnale chiaro sulle intenzioni della società, che vuole consegnare a Porcu una rosa competitiva.

Il nuovo allenatore arriva a Iglesias dopo la brillante promozione conquistata con il Terralba, guidato alla vittoria del campionato di Promozione. Per Porcu si tratta anche di un ritorno in un ambiente che conosce bene: da calciatore ha vestito la maglia rossoblù.

L’arrivo di Beugrè rappresenta quindi il primo tassello del nuovo progetto tecnico, con la società già al lavoro per completare l’organico in vista dell’inizio della stagione.

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