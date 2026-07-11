Riflettori accesi, in tutti i sensi, sul salto ostacoli a Tanca Regia: in occasione della semifinale del Trofeo Asvi, nell’impianto di Abbasanta va in scena la prima assoluta in notturna.

L’Agenzia regionale di sviluppo e valorizzazione ippica che organizza la manifestazione ha rimodulato il programma delle gare in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 3 del 2026 della Regione Sardegna, che, viste le elevate temperature del periodo, prevede la sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.

Una decisione presa per tutelare il benessere dei cavalli e degli atleti, di modo che alcune gare delle competizioni riservate alle categorie sugli ostacoli dai 105cm ai 120 cm si sono disputate dopo il tramonto, sotto la luce dell’impianto elettrico che ha ben illuminato il campo di gara.

Salutato con soddisfazione il debutto delle gare in notturna, la semifinale del 10° Trofeo Asvi per cavalli nati e allevati in Sardegna, concorso A2* di salto ostacoli, si concluderà domenica: tra le gare più attese la C130 mista per cavalli di 6 anni e il Gran Premio C140 a due manche. Al termine della giornata verranno completate le classifiche dei binomi ammessi alla finale del Trofeo Asvi, che si disputerà sempre a Tanca Regia, dal 16 al 20 settembre, all’interno del concorso internazionale Sardegna Jumping Tour.

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