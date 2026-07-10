La Torres ha ingaggiato a titolo temporaneo dalla Cremonese il difensore centrale Mattia Scaringi. Classe 2003, 190cm di altezza, il possente mancino nella passata stagione ha vestito la maglia del Ravenna in Serie C (girone B): 25 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

In precedenza Scaringi ha giocato per Giana Erminio ed Olbia. Arriva in prestito senza diritto o obbligo di riscatto. Si aggregherà al gruppo squadra a partire dal 15 luglio.

Con Scaringi salgono a tre i volti nuovi della Torres 2026/27, che ha già firmato il centrocampista Nicholas Pennington, australiano che ha disputato 4 stagioni a Olbia, e il portiere Domiziano Tirelli.

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