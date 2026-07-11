Il conto alla rovescia è finito. Lunedì la Catte Cup entra nella sua fase più attesa e dà il via alla corsa verso il trofeo del torneo di calcio a 7 più importante della Sardegna per numeri, partecipazione e impatto sociale.

Archiviata la fase delle qualificazioni, disputata a giugno, lunedì saranno 32 le squadre provenienti da tutta l’Isola a sfidarsi sui campi, suddivise in otto gironi. Il primo calcio d’inizio è fissato alle 19. Da quel momento partirà una maratona di partite che accompagnerà il pubblico fino al 28 luglio, quando verrà incoronata la squadra campione dell’edizione 2026.

La manifestazione ha già vissuto settimane di grande partecipazione. Il torneo Next Gen ha premiato il Real Olimpia Terralba, che ha conquistato il titolo 2026, mentre il nuovo torneo riservato ai Pulcini, alla sua prima edizione, si è concluso con il successo dell’Oristanese. Un debutto che ha confermato la volontà degli organizzatori di investire sempre di più sul settore giovanile.

La Catte Cup si conferma così un appuntamento che va ben oltre l’aspetto sportivo. L’edizione 2026 coinvolge complessivamente quasi 1.200 giocatori, richiama squadre da tutta la Sardegna e ogni sera porta sugli spalti centinaia di appassionati, trasformando il torneo in uno degli eventi estivi più partecipati del territorio. Da lunedì, però, spazio soltanto al campo: inizia la caccia al titolo.

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