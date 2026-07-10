Al Luogosanto il centrocampista Davide DeloguCresciuto nelle giovanili dell’Olbia, ha fatto parte della rappresentativa sarda al Torneo delle Regioni del 2023
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Davide Delogu, centrocampista e difensore centrale, è il nuovo acquisto del Luogosanto in Promozione.
Cresciuto nelle giovanili dell'Olbia Calcio, Delogu arriva a Luogosanto dopo le esperienze con Porto Rotondo, San Teodoro Porto Rotondo e Calangianus. Nel suo percorso anche la convocazione con la rappresentativa Sarda al Torneo delle Regioni 2023. Forte fisicamente e dotato di una buona tecnica, Delogu fa della grinta, della determinazione e della voglia di lottare le sue qualità migliori.