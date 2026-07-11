Un nuovo inizio che parte dagli Allievi. L'Uta annuncia l'Open Day che si terrà giovedì 16 luglio dalle 19.00 presso il Comunale di Uta.

L'evento è aperto a tutti i ragazzi del 2010 e 2011 appartenenti alla categoria Allievi. I ragazzi, seguiti dal tecnico Fausto Coghe avranno modo di conoscere l'ambiente Uta Calcio incontrando lo staff e condividendo i valori che accompagneranno il percorso dei giovani atleti nella nuova stagione.

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