calcio
11 luglio 2026 alle 13:49
Promozione, al via l'Open Day per gli Allievi a UtaL'evento è aperto a tutti i ragazzi del 2010 e 2011
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un nuovo inizio che parte dagli Allievi. L'Uta annuncia l'Open Day che si terrà giovedì 16 luglio dalle 19.00 presso il Comunale di Uta.
L'evento è aperto a tutti i ragazzi del 2010 e 2011 appartenenti alla categoria Allievi. I ragazzi, seguiti dal tecnico Fausto Coghe avranno modo di conoscere l'ambiente Uta Calcio incontrando lo staff e condividendo i valori che accompagneranno il percorso dei giovani atleti nella nuova stagione.
© Riproduzione riservata