Ovodda, ecco le prime conferme per la nuova stagioneLa società ha deciso di ripartire dalla continuità, trattenendo un nucleo di giocatori che rappresenta l'ossatura del gruppo
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L'Ovodda getta le basi per la prossima stagione sportiva e annuncia con soddisfazione un primo, importante blocco di conferme. La società ha deciso di ripartire dalla continuità, trattenendo un nucleo di giocatori che rappresenta l'ossatura del gruppo.
Vestiranno ancora la maglia granata: Edoardo Sedda, Luca Lai, Marcello Mattu, Francesco Mozzo, Stefano Soru, Augusto Sedda, Gabriele Vacca e Pierfrancesco Medde.
Conferme che testimoniano la volontà del club di puntare su un gruppo affiatato e già rodato, da cui ripartire per costruire una squadra competitiva. Un segnale chiaro di programmazione, in attesa dei prossimi annunci di mercato che completeranno la rosa a disposizione dello staff tecnico.