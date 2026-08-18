calcio
18 agosto 2026 alle 17:06
Serie D, l'Ossese acquista il centrocampista Matteo FoisDopo una positiva esperienza nelle Giovanili dell’Alghero Calcio, dove ha militato dal 2021
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La Polisportiva Ossese annuncia l'acquisto del centrocampista Matteo Fois, originario di Codrongianos, classe 2007.
Dopo una positiva esperienza nelle Giovanili dell’Alghero Calcio, dove ha militato dal 2021, raggiungendo poi anche la rosa della prima squadra nel campionato di Promozione ed Eccellenza tra il 2023 e il 2025, lo scorso anno ha vestito anche la maglia del Taloro Gavoi sempre in Eccellenza. Ora l'esperienza stimolante della Serie D.
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