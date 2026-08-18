Tennis, Emanuele Mazzeschi è il migliore a La MaddalenaIl tennista lucchese si aggiudica la seconda edizione del torneo Open Nord Legno sui campi del Tc Moneta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Emanuele Mazzeschi si aggiudica la seconda edizione del torneo Open Nord Legno, che ha visto trentotto atleti darsi battaglia sportiva sui campi in mateco del Tc Moneta.
Il tennista lucchese, accreditato della prima testa di serie, ha regolato 6-1, 6-2 in semifinale il "padrone di casa" Luigi Corrias (numero 4 del tabellone), per poi spuntarla 3-6, 6-3, 6-4 in rimonta sul pistoiese Jacopo Landini, testa di serie numero 2,che in semifinale aveva superato 7-6(6), 6-2 il varesino Nicolò Crespi.
Tra i Terza, l'alfiere del circolo organizzatore Daniele Fersini non ha concesso giochi a Matteo Pierro (Tc Arzachena)
Nella "chiusura" di Quarta categoria, il torinese Roberto Mariatti supera 6-2, 6-3 il romano Tommaso Sciarra.
Tra i 4.nc, netta vittoria del bolognese Alessandro Monico: 6-1, 6-0 sul milanese Giorgio Bazzi.