Basket, la Ferrini Quartu ritrova Matteo SaloneGiocatore esperto e versatile, può incidere sia sul perimetro, dove rappresenta una minaccia al tiro, sia attaccando il ferro
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La Ferrini Quartu ritrova Matteo Salone. L’ala classe 1993, da diversi anni punto fermo della formazione biancoverde, tornerà a disposizione per la stagione 2026/27 di Serie C dopo una pausa legata ad alcuni problemi fisici.
Salone, che veste la maglia della Ferrini dal 2021, aveva scelto di fermarsi nella scorsa annata per dedicarsi al recupero e tornare nelle migliori condizioni. Giocatore esperto e versatile, può incidere sia sul perimetro, dove rappresenta una minaccia al tiro, sia attaccando il ferro.
Per la formazione quartese si tratta dunque di un ritorno importante, che aggiunge esperienza e qualità al roster affidato per la prossima stagione al nuovo coach Nicola Elia.