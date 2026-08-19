La lunga rassegna mondiale “Master” di hockey su prato si è conclusa con l’ottavo posto dell’Italia maschile over 60. Dopo l’undicesimo posto, a fine luglio, dell’Over 35 in Olanda, a Schiendam, i campionati del mondo si sono spostati in Belgio, dal 6 al 16 agosto. A Brasschaat, la nazionale italiana Over 60 è arrivata con sei atleti sardi, i pluriscudettati Roberto Giuliani (capitano oggi come in passato), e Stefano e Roberto Pucci. Con loro Roberto Murgia, Stefano Murru, il portiere Domenico Bresciani e il team manager Mario Mastino. Prima fase scoppiettante con il secondo posto nel girone eliminatorio.

Esordio vincente con la Nuova Zelanda, battuta 2-1 con una doppietta di Stefano Pucci, che va ancora a segno su rigore nel 3-3 con la Scozia. In questa partita è decisivo il corto di Giuliani che sigla il pari definitivo. Sempre il capitano il protagonista nel pari con la Francia, 1-1, con la rete del provvisorio vantaggio. L’Italia si è fermata nei quarti di finale, battuta 3-0 dall’Irlanda, poi sono arrivate le sconfitte con la Germania, 4-2 e con la Francia, 5-1, e il soddisfacente ottavo posto. Con la Germania e la Francia è andato a segno tre volte Stefano Pucci, quarto nella classifica dei marcatori con sei reti. Il mondiale è stato vinto dall’Australia.

Over 55

Meno fortunata la rappresentativa azzurra, che ha chiuso al quattordicesimo posto. Sono partiti per Brasschaat, Mario Mastino, Andrea Mereu, Lorenzo Sassu, Carlo Unali, Massimo Mirasola e il portiere Simone Matzeu che si è alternato con l’italo argentino ed ex Amsicora Damian Angiò. Vittoria iniziale con gli Stati Uniti, 3-1 con rete di Mastino, poi le sconfitte con l’Olanda (6-0), Australia (2-0) e Galles (3-0). Nuova vittoria con gli Stati Uniti, 2-0 a segno Unali, e battuta d’arresto con il Galles, 2-1.

Over 70

A Breda, in Olanda, solo sconfitte per la squadra azzurra, dodicesima nella classifica finale. Tutte le reti azzurre, quattro, segnate nel torneo portano la firma del cagliaritano Giuseppe Congera, una doppietta con la Nuova Zelanda, una rete con la Francia e con il Belgio.

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