Dopo aver conquistato la promozione a giugno, vincendo i playoff nazionali, il Quartu C5 si sta organizzando per la prima volta nella Serie B Femminile di calcio a 5. La società biancorossa ha ufficializzato due innesti di spessore per il campionato che prenderà il via a inizio ottobre: si tratta di Simona Casti e Laura Santoni.

Entrambe arrivano dal Monastir e sono state avversarie del Quartu nella scorsa stagione in Serie C. Casti, classe 2001, è una laterale dinamica di spinta e ripiegamento, con ottima lettura degli spazi e un tiro potente dalla distanza. Ha diverse esperienze tra calcio (al Cagliari Femminile) e futsal (al CUS Cagliari ha vinto la Serie C nel 2023-2024 e giocato la B nel 2024-2025), oltre a essere stata la miglior marcatrice del Monastir nella passata stagione con venti gol stagionali. Vanta inoltre diverse presenze con la Rappresentativa Sarda al Torneo delle Regioni.

Santoni, a sua volta laterale, è invece più giovane perché del 2006. Anche lei ha cominciato nel calcio con il Cagliari Under-15 e Under-17, poi Su Planu (vincendo il campionato di Eccellenza Femminile) e Pula. Nel calcio a 5 aveva finora giocato soltanto al Monastir, con sei gol nella scorsa stagione, e ha fatto parte della Rappresentativa della Sardegna.

Il Quartu è stato inserito nel Girone C di Serie B, con CUS Cagliari e Decimoputzu come squadre sarde più avversarie di Lazio e Toscana. A disposizione del tecnico Fabio Previdelli ci sono i portieri Alice Evans e Giulia Piroddi, più le giocatrici di movimento Elisa Carta, Milena Gasparini (che affiancherà Previdelli nello staff tecnico), Marta Lorrai, Sara Manca, Rute Marques, Teresa Saraniti, Fabiana Vecchione e le altre nuove Greta Doro e Tania Tuveri.

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