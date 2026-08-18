Non sarà un fine settimana di gara, ma da venerdì 21 a domenica 23 agosto, al Fass Shopping Center di Elmas, sarà possibile vivere una tre-giorni dedicata al motorsport. Gli appassionati, i curiosi, le famiglie e tutti coloro che si recheranno al Fass avranno modo di ammirare dal vivo la Legend Car numero 195, quella impiegata dal pilota cagliaritano Giorgio Basoli nel Campionato Legend Cars Italia 2026. Un weekend in cui il pubblico potrà conoscere il forte e talentuoso driver sardo che, al debutto nella serie nazionale riservata alle Legend, ha subito conquistato un posto tra i protagonisti.

L’evento "Legend Cars Experience & Giorgio Basoli", ad accesso gratuito, sarà anche un’opportunità per supportare il 18enne cagliaritano portacolori di Legendcar Sardegna, Me.Da e Nivelar che, nella stagione del debutto nel Campionato Legend Cars, è terzo assoluto e primo nella categoria Young.

Al centro dell’allestimento ci sarà la Legend Car #195 di Giorgio, che risponderà alle domande e alle curiosità del pubblico anche sulla preparazione di un weekend di gara e, più in generale, sul mondo del motorsport.

Accanto alla vettura, sarà presente un simulatore di guida, attraverso il quale il pubblico potrà vivere virtualmente l’esperienza di guidare una Legend Car. Un test in totale sicurezza, ma molto coinvolgente e realistico.

Inoltre, la partecipazione alle attività permetterà di sostenere il percorso sportivo di Giorgio Basoli attraverso una donazione che contribuirà a finanziare la stagione nel Campionato Legend Cars. Uno degli elementi centrali della Legend Cars Experience sarà la possibilità di lasciare la propria firma sulla Legend Car #195. Il messaggio è semplice e diretto: “Sostieni Giorgio e porta il tuo nome nelle prossime gare del Campionato Legend Cars”. Le firme raccolte durante l’evento accompagneranno la #195 nei successivi appuntamenti sportivi di Vallelunga, Misano e Mugello, trasformando la vettura anche nel simbolo del sostegno ricevuto dal territorio. Nel fine settimana saranno disponibili anche vari gadget dedicati al progetto e alla #195.

La Legend Cars Experience nasce per avvicinare il pubblico alle competizioni automobilistiche attraverso un’esperienza diretta e accessibile. Non una semplice esposizione statica, ma uno spazio nel quale vedere da vicino una macchina da corsa, sperimentarne virtualmente la guida e parlare direttamente con un giovane pilota impegnato nel campionato, scoprendo cosa accade dietro le quinte di una stagione sportiva. Un’occasione per conoscere il motorsport da una prospettiva diversa e, allo stesso tempo, sostenere il percorso di un giovane talento cagliaritano.

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