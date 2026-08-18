Esperia, Potì resta in rossoblù: confermato il blocco per la nuova stagioneLa sua permanenza completa un organico profondamente rinnovato
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Sarà ancora Alessandro Potì uno dei punti fermi dell’Esperia Cagliari. Dopo una trattativa protrattasi per diverse settimane, il club ha raggiunto l’accordo con l’ala salentina, che si appresta così a vivere la quarta stagione consecutiva in rossoblù.
Nato a Galatina, in provincia di Lecce, Potì rappresenta uno degli elementi di maggiore esperienza a disposizione di coach Federico Manca. La sua permanenza completa un organico profondamente rinnovato, che ha visto partire Frattoni, Giordano, Thiam, Morgillo e Picciau e arrivare, tra gli altri, Luca Sanna, Ezio Gallizzi, Tommaso De Gregori e Riccardo Carta.
Con la conferma di Potì, la società può ora concentrarsi sull’ultimo tassello. L’idea è quella di aggiungere al roster un esterno straniero, con caratteristiche offensive e la capacità di ricoprire i ruoli di guardia e ala. Un profilo di esperienza, possibilmente già abituato a competere per obiettivi di vertice in B Nazionale, per completare una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Conference Nord.