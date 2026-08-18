Serie C: la Torres prende in prestito il difensore KebbehIl ventenne francese arriva dalla Primavera del Cesena
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Un rinforzo per il reparto arretrato dimezzato dagli infortuni. La Torres ha preso in prestito dal Cesena il giocatore Mamadou Kebbeh. Arriva in prestito annuale.
Il difensore centrale classe 2006, Kebbeh nella passata stagione ha disputato da protagonista il campionato Primavera 1 con la maglia bianconera dove ha collezionato 29 presenze ed un gol. Francese, originario di Noisy le Grand, è un prodotto del settore giovanile del Valenciennes.
Ora la società sassarese cerca un esterno di centrocampo per avere un'alternativa a Zecca e Liviero.