Giuseppe Floridia torna in campo e sposa il progetto della Ferrini Quartu, in Serie C Unica. L’ala classe 1999, grazie a un intervento chirurgico, ha risolto un problema fisico di lungo corso che l'aveva portato all'inattività totale nelle ultime due stagioni e sarà a disposizione di coach Nicola Elia per la prossima annata.

Floridia ha iniziato già a febbraio il percorso di recupero, lavorando con l’obiettivo di rientrare in campo nelle migliori condizioni. Nel suo curriculum figurano esperienze in Serie B con i Pirates Sestu, in A2 con la Cagliari Dinamo Academy e in C Gold e B Interregionale con l’Esperia Cagliari.

Ala versatile, capace di incidere sia dal perimetro sia vicino a canestro, Floridia aggiunge al roster biancoverde fisicità e soluzioni offensive. Per lui, ora, l’obiettivo è completare il percorso di rientro e tornare al più presto protagonista sul parquet.

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