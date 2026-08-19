Confermato uno dei senatori del Latte Dolce. Per Antonio Di Paolo, 24 anni, quella che sta per iniziare è la quarta stagione con la maglia biancoceleste.

Sassarese, trequartista mancino di buona tecnica, Di Paolo ha annusato la Lega Pro con l'Olbia, dove ha collezionato due presenze. Poi il passaggio all’Atletico Uri e quindi l'approdo al Latte Dolce dove ha raggiunto le 90 presenze e con questo campionato può tagliare il traguardo delle cento partite in biancoceleste che ne fanno uno dei giocatori più fedeli alla squadra guidata dal tecnico Michele Fini.

Finora la società sassarese ha confermato 11 giocatori più l'allenatore e ha aggiunto tre volti nuovi (Dumani, Mascia e Cherchi) più il rientro del centravanti Sorgente.

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