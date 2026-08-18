Gianni Delogu e Giulia Sini si aggiudicano il Città di Stintino, torneo di Terza e quarta categoria sui campi in cemento dello Junior Tennis Stintino.

Il circolo stintinese conclude con questo torneo un intenso ciclo di appuntamenti agonistici che, tra giugno e luglio, ha visto scendere in campo atleti anche per il Memorial Caterina Balzano (Quarta categoria maschile e femminile) e per i due Memorial giovanili Giulia Toni e Airoldi.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Porto Torres, ha regolato con un doppio 4-1, in semifinale Gabriele Baldino (Accademia Tennis Sassari) e in finale Italo Spano (Torres Tennis), che aveva stoppato in semifinale per 4-1, 5-3 la testa di serie numero 2 Giacomo De Santis (Tc Tempio).

Nel femminile, la portacolori del Tc Olmedo, accreditata della seconda testa di serie, ha esordito spuntandola 3-5, 4-2, 10.8 sull'esperta comasca Chiara Dall'Ozzo in semifinale, per poi avere la meglio 4-1, 5-3 sulla numero 1 del seeding Laura Cilliano (Tc Alghero) in finale. Cilliano che, in semifinale, aveva regolato 4-0, 4-2 Lavinia Brughitta (Sporting Ct Quartu).

Nei 4.nc, il "padrone di casa" Luigi Toni ha vinto per il forfait di Riccardo Marino.

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