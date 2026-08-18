Nuova avventura per Iba Koite Thiam. Il pivot senegalese, per tre anni all'Esperia Cagliari, resta in Serie B Interregionale e firma per l'Aurora Basket Chiavari, nella Conference Nord del torneo.

Arrivato a novembre del 2023 dopo la separazione con il lungo romano Stefano Spizzichini, Thiam è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra, accompagnandola nel percorso di crescita che l'ha portata, nel giugno del 2025, a sfiorare la promozione in B Nazionale dopo la finale persa contro il Loreto Pesaro. Nell'ultimo campionato, terminato ai quarti di finale playoff contro la Scandone Avellino (poi promossa) ha fatto registrare 8,5 punti e 6,1 rimbalzi di media. Ora, per Thiam, arriva una nuova avventura nella città ligure, dove ritroverà anche Obinna Nwokoye, ala/centro che nell'ultima annata ha militato con i colori della Klass Sennori, sempre nell'ex B2.

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