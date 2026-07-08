L’Ossese si rinnova in vista della stagione d’esordio in Serie D, che vedrà i bianconeri esordire (presumibilmente) il 23 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia, due settimane prima della partenza del campionato. La squadra sarà ancora allenata da Carlo Cotroneo, protagonista della vittoria (da imbattuto) dell’ultimo torneo di Eccellenza col subentro a metà ottobre al posto di Angelo Demartis, ma nel suo staff non ci saranno più Adriano Bachis (preparatore dei portieri) e Mario Zuri (allenatore in seconda), oltre al team manager Davide Capula. E anche in campo gli interpreti saranno molto diversi, con 16 non confermati.

Qualcuno si è già accasato altrove, i restanti dovrebbero farlo a breve. In ogni caso, non vestiranno la maglia dell’Ossese per la stagione 2026-2027 i portieri Werther Carboni (andrà all’Atletico Uri) e Antonio Sechi (già ufficiale al Calangianus), i difensori Paolo Arca (ha firmato col Santa Teresa), Mohammad Dia, Michele Murru, Lucas Rodrigues, Marco Russu e Piero Sanna, i centrocampisti Alessio Glino, Alfredo Saba (Atletico Uri), Roberto Scarafoni (Tortolì) e Bruno Téliz più gli attaccanti Tomi Álvarez, Ador Gjuci, Facundo Maitini e Michele Sulas.

Oltre ai tanti saluti, l’Ossese ha anche già annunciato una nomina di spessore. È quella dell’allenatrice della squadra femminile per il prossimo campionato di Eccellenza, per un nome che non ha bisogno di presentazioni: Ángeles Parejo, 800 gol in carriera (di cui oltre 300 con la maglia della Torres) e proveniente dall’Atletico Uri dove in panchina ha ottenuto ottimi risultati, ultimo in ordine di tempo la salvezza ai playout di Serie C.

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