Dopo Samuele Saggia, accasatosi a fine giugno al Progresso Calcio, anche Willis Furtado saluta ufficialmente Olbia per restare in Serie D: l’attaccante capoverdiano ha firmato con l’Ischia, avversaria dell’Olbia lo scorso anno nel girone G ma soprattutto nei playout del 10 maggio, che hanno condannato i bianchi alla retrocessione in Eccellenza.

Con l’apertura del calciomercato e dei termini per l’iscrizione al campionato, la preparazione della stagione 2026/27 è entrata nel vivo, e così il viavai di giocatori da una piazza all’altra. Data anche la conferma di Giancarlo Favarin, ex allenatore dell’Olbia, sulla panchina dell’Ilvamaddalena proiettata verso il ripescaggio in Serie D, diversi giocatori che nell’ultima stagione hanno indossato la maglia bianca potrebbero migrare verso l’Arcipelago, mentre altri potrebbero approdare al Budoni.

Intanto, intorno all’Olbia Calcio tutto tace. Per iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza c’è tempo fino al 20 luglio, ma a oggi, in mancanza di comunicazioni ufficiali, non è dato sapere come si stia organizzando la società e che programmi abbia.

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