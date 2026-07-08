La Verde Isola annuncia le prime operazioni nella rosa 2026-2027. Nelle ultime ore è arrivato l'annuncio della riconferma di Federico Grosso e dell'arrivo di Riccardo Pisu. Il primo è in procinto di iniziare la sua terza stagione con la maglia carlofortina, è stato uno dei protagonisti dell'ultima annata "pazza" della squadra di Albertino Melis che dal penultimo posto in classifica è balzata al quarto posto. Sui social la società scrive: "Carlofortino doc, lottatore indomito nonché nipote d’arte, comincerà la sua terza stagione consecutiva con la Verde Isola, di cui è diventato un leader del reparto difensivo.".

Il secondo invece è una new entry: Riccardo Pisu è ufficiamente un nuovo giocatore della Verde Isola. Il portiere classe 2003, dopo l'inizio stagione passato al Sant'Elena in Eccellenza, non ha trovato continuità con il Quartu2000. Da qui la scelta di sposare il progetto gialloverde. Un'opportunità per fare bene e per mettersi in mostra, in una piazza che punta fortemente a fare una grande stagione.

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