Doppia riconferma in casa Uta che, dai suoi profili social, comunica la permanenza di Tommaso Piro e Gabriele Suella per la prossima stagione in Promozione. Entrambi centrocampisti, sono stati protagonisti di un'ottima annata nella stagione 2025-2026: il primo è stato un titolarissimo dei biancoverdi, prima con Podda e successivamente anche con Madau. Per lui anche tre gol importanti e cruciali ai fini della permanenza in Promozione.

Il secondo, Suella, ha avuto modo di giocare qualche scampolo di partita in Prima Squadra ma per la maggior parte della stagione è stato titolare con l' Uta Under21 in Terza Categoria. Quattro reti nell'annata appena trascorsa. L'auspicio per il classe 2008 è quello di trovare maggiore spazio e titolarità anche nella squadra allenata da Antonio Madau.

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