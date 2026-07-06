Il Dipartimento Interregionale L.N.D., ha stabilito le date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2026/2027: il torneo di Serie D avrà inizio il 6 settembre. Il 12 settembre prenderà il via il campionato juniores fra società di Serie D. La Coppa Italia avrà invece inizio il 23 agosto.

Al momento le squadre sarde con diritto di partecipazione sono cinque: Budoni, Latte Dolce, Ossese, Cos e Monastir. Spera nel ripescaggio l'Ilvamaddalena che ha preso il playoff finale e che ora avrebbe più di una possibilità di conquistare comunque un posto in D.

L'attesa per la squadra maddalenina è già iniziata dall'alto dei suoi 42 punti che la collocherebbero ai primi posti della classifica dei ripescaggi.

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