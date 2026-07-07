Altre conferme in casa Uta che porta a casa le firme nero su bianco di Fabiano Billai e Omar Pinna. Entrambi classe 2008 sono stati protagonisti nella prima stagione in Terza Categoria dell'Uta Under21 che ha chiuso al nono posto con 35 punti nel Girone B. Entrambi i centrocampisti potranno essere arruolabili anche per la Prima Squadra biancoverde militante in Promozione con l'obiettivo di convincere il tecnico Madau a concedere loro più spazio da titolari in un centrocampo fitto. Si conferma la voglia da parte dell'Uta di puntare sul settore giovanile e sui talenti locali del paese.

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