Antonio Sechi, classe 1998, arriva al Calangianus, in Eccellenza. Un portiere che porta con sé esperienza, affidabilità e una mentalità vincente. Cresciuto nel settore giovanile della Torres, ha poi difeso i pali della prima squadra rossoblù, proseguendo il suo percorso con le maglie di Bosa, Alghero e Ossese.

Nel suo palmarès può vantare la vittoria dei playoff di Eccellenza, due Coppe Italia di Eccellenza, una Supercoppa e un campionato di Eccellenza, risultati che testimoniano il valore e la continuità del suo percorso.

«A lui - scrive il Calangianus - va il nostro più caloroso benvenuto, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni».

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