Seconda stagione alla guida della Prima squadra del Porto Torres Calcio per mister Luca Calledda, riconfermato anche per il campionato 2026-2027. Una scelta che attesta la fiducia della società nel lavoro svolto e nella volontà di dare continuità al progetto tecnico.

Per i rossoblù un anno di crescita e nuove prospettive con nuove energie ma anche persone di esperienza che hanno contribuito a far crescere la squadra. Oltre a Calledda restano salde alcune posizioni all’interno dello staff che unisce conferme e importanti novità. Tra i riconfermati Giovanni Casali, preparatore dei portieri, Vincenzo Pisano Team Manager. Tra le novità figurano Giuseppe Mameli, nuovo secondo allenatore della Prima Squadra.

Dopo l’ottimo lavoro svolto come responsabile del Settore Giovanile, porterà in prima squadra la sua competenza e rappresenterà un importante punto di collegamento tra il vivaio e la prima squadra, rafforzando il percorso di crescita dei nostri giovani talenti. Carlo Poggioli entra a far parte dello staff come preparatore atletico mettendo a disposizione esperienza e professionalità per contribuire alla preparazione fisica della squadra.

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