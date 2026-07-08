Giovanni Tamponi centrocampista, classe 2005 giocherà anche la prossima stagione con la maglia del Calagianus. Nell'ultima stagione è stato uno dei pilastri della squadra. Per lui, una stagione di grande crescita, corsa, grinta e sacrificio, con addosso la maglia del suo paese. La società non ha avuto dubbi confermandolo per un nuovo anno che si annuncia difficile in un campionato come quello di Eccellenza, con tantisime squadre che giocano per la Serie D. Un campionato che il Calangianus ha in passato giocato per tantissimi anni.

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