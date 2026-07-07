Un nuovo inizio che parte dai giovanissimi. La Fanum Orosei annuncia l'Open Day che si terrà il 10 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso il Campo Sportivo Peppino Nanni. L'evento è aperto a tutti i ragazzi nati tra il 2010 e il 2013, appartenenti alle categorie Allievi e Giovanissimi.

Nel corso della serata verranno presentati i tecnici della prossima stagione, la metodologia di lavoro, i programmi di attività e il progetto sportivo ed educativo della società. Sarà inoltre un'occasione per conoscere da vicino l'ambiente della Fanum Orosei, incontrare lo staff e condividere i valori che accompagneranno il percorso dei giovani atleti nella nuova stagione.

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