La stagione 2026/27 prende forma anche in casa Lanusei attraverso gli innesti importanti, scelti per dare forza, equilibrio e nuove soluzioni alla squadra. Quattro i nuovi arrivi per creare la squadra competitiva nel prossimo campionato di Eccellenza. Sono Abdoulaye Bah, attaccante classe 2002, reduce da esperienze importanti con Ossese e Olbia in Serie C. Un profilo giovane, fisico e con margini importanti, pronto a mettere le sue qualità al servizio del gruppo.

A centrocampo arriva Alex Caddeo, classe 2004. Un ragazzo giovane, ma già con un percorso significativo: in arrivo dalla Nuorese, ex Olbia e cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Un segnale chiaro della direzione societaria: puntare su profili giovani, motivati e con prospettiva. Sempre in mezzo al campo, ecco Fabio Doratiotto, centrocampista classe 1999, anche lui cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Arriva dal Borgosesia, dove nella stagione 2025/26 ha vinto il campionato di Eccellenza. Esperienza, mentalità e qualità per il nostro centrocampo. Nel reparto difensivo arriva Filippo Carraro, classe 1997, acquisto importante per dare solidità e guida alla linea arretrata. In arrivo dalla Nuorese, porterà esperienza, personalità e presenza in una zona di campo fondamentale. Il Lanusei è una delle società e una delle squadre grandi protagoniste d el calcio s ardo. Bati pensare che ha sfiorato anche la S erie D perdendola nello spareggio con L'Avellino dopo aver dominato in quell'anno grtan parte del campionato.

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