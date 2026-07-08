Fabio Sposito e Peter Denis Di Turi entrano a far parte dello staff tecnico delle giovanili dell’Arzachena Calcio Costa Smeralda per la stagione 2026/27.

Sposito guiderà il gruppo Giovanissimi nel campionato provinciale. Per lui, ex attaccante della prima squadra biancoverde, si tratta di un gradito ritorno: tra le altre cose, in passato aveva già fatto parte dello staff tecnico del settore giovanile del club smeraldino.

Quanto a Di Turi, arriva in Gallura per ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri. Allenatore UEFA C, a partire dal 2010 Di Turi ha collaborato con numerose realtà dilettantistiche del calcio piemontese, occupandosi trasversalmente sia di settori giovanili che di prime squadre. Nel suo percorso professionale spiccano le esperienze da selezionatore dei portieri della Rappresentativa di Torino nella stagione 2023/2024 e da allenatore dei portieri dell’Under 17 del Torino FC Women nell’ultima stagione sportiva (2025/2026), chiusa con la conquista del titolo regionale.

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