Arriva dall'Australia ma è cresciuto nell'isola il primo acquisto della Torres edizione 2026/27. La società sassarese ha ingaggiato Nicholas Pennington, centrocampista australiano di 28 anni, nato a Roma (ha cittadinanza italiana) che nelle precedenti due stagioni ha vestito la maglia del Perth Glor, club della massima serie di Australia.

Nei due campionati giocati nella terra d'origine, Pennington ha totalizzato 44 presenze, 6 gol e 3 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, il centrocampista ha racimolato anche 5 presenze con la nazionale Under 23 d'Australia. In passato ha giocato per il Wellington Phoenix e per l’Olbia in Serie C dal 2017 al 2021, dove ha totalizzato 119 presenze e firmato 5 reti.

Nicholas Pennington ha firmato un contratto biennale. Verrà presentato alla stampa domani.

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