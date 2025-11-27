Movimento interessante in casa Nuorese, che rinforza la mediana con l’arrivo di Alex Caddeo, centrocampista classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Cagliari.

Il giovane sardo ha completato l’intera trafila con i rossoblù, costruendo basi tecniche solide e una buona duttilità tattica. Nell’ultima stagione Caddeo ha vestito la maglia dell’Olbia in Serie D, raccogliendo minuti importanti in un contesto competitivo e confrontandosi con il calcio dei grandi.

Il suo profilo si inserisce nel progetto della Nuorese, che punta su giocatori giovani, motivati e con margini di crescita, per affrontare al meglio il campionato di Eccellenza. Il centrocampista è già al lavoro con i nuovi compagni e potrebbe rappresentare sin da subito una risorsa preziosa per aumentare intensità, corsa e dinamismo nella zona mediana del campo.

© Riproduzione riservata