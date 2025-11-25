Coppa Italia Eccellenza e Promozione: rinviata per maltempo Tempio-UriSolo Buddusò e Castiadas, sono ad un passo dal passaggio di turno
Giornata di Coppa Italia domani in Sardegna. Per l'Eccellenza alle 15 si gioca solo Iglesias-Villasimius (andata 1-1). Rinviata al 3 dicembre per il maltempo Tempio Uri (0-1). Si giocano anche le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. In calendario sempre alle 16,30 Coghinas -Alghero (1-2), alle 15 Li Punti-Buddusò (0-4), alle 17 Uta-Castiadas (1-4) e alle 18 Tonara-Arborea (0-0). Solo Buddusò e Castiadas, sono ad un passo dal passaggio di turno. Su tutti gli altri campi, la qualificazione è ancora tutta da decidere.