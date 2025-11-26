«Raccolgo l’appello degli operai di Eurallumina di Portovesme e sarò con loro in fabbrica il pomeriggio del 28 novembre».

Lo afferma in una nota il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, in risposta alle richieste dei lavoratori dello stabilimento che da 10 giorni stanno protestando a 40 metri d'altezza e che hanno sollecitato un incontro con l’esponente del governo Meloni, che proprio venerdì sarà a Cagliari in occasione del centesimo anniversario della Confindustria sarda.

«Desidero incontrarli – ha spiegato Calderone – per avere un confronto diretto con i lavoratori, in vista delle prossime decisive scadenze. La mia presenza, in qualità di ministro del lavoro e ministro sardo, è un segnale di attenzione da parte di tutto il Governo».

