Archiviata la vittoria col Coghinas, che ha interrotto domenica il digiuno di punti che durava da quattro turni, l’Arzachena Academy Costa Smeralda è tornata al lavoro per preparare la trasferta sul campo dell’Usinese, che in classifica la precede a +1.

All’indomani della 12ª giornata di Promozione la squadra di Mauro Ottaviani si ritrova al settimo posto del girone B con 19 punti, e guarda avanti con rinnovata fiducia. “Noi dobbiamo raggiungere prima possibile quei 35 o 40 punti che possano garantirci la salvezza, e sono convinto che continuando a giocare a calcio, come abbiamo sempre fatto dall’inizio del campionato anche nelle sconfitte, dove gli episodi ci hanno girato contro, i frutti arriveranno”, spiega Ottaviani.

Il 2-0 al Coghinas, che quest’anno ha eliminato i galluresi dalla Coppa Italia, è il risultato delle reti segnate nella ripresa da Donati, alla nona marcatura stagionale, e Babou, a loro volta frutto del gioco di squadra che ai biancoverdi non è mai mancato. “Dopo un primo tempo un po’ sottotono, nel quale si respirava una certa tensione per via delle quattro sconfitte da cui venivamo, nella ripresa abbiamo giocato da squadra riuscendo a vincere meritatamente la partita contro un avversario forte”, sottolinea l’allenatore dell’Arzachena.

“Siamo stati bravi a prendere le misure quando loro hanno provato a ribaltare il risultato con i cambi”, dice ancora il tecnico romano, che a proposito dei singoli aggiunge: “Donati non lo scopriamo oggi, Babou ha fatto una grandissima partita, e anche i nuovi acquisti Loddo e Zelayeta hanno fatto la loro parte, come la fa chiunque entri nel gruppo Arzachena”.

