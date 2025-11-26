L’Uta Calcio 2020 ha ufficializzato il nuovo assetto tecnico per il prosieguo della stagione. La società ha affidato la guida della prima squadra ad Antonio Madau, classe 1977, allenatore di grande esperienza e professionalità, chiamato a rilanciare il progetto sportivo del club.

Al suo fianco, nel ruolo di allenatore in seconda, ci sarà Andrea Manca, classe 1976, tecnico preparato e determinato, pronto a collaborare in stretta sinergia con Madau per costruire un gruppo competitivo e in linea con le ambizioni societarie.

La società si è detta fiduciosa che il nuovo staff saprà valorizzare al meglio i principi del club e guidare la squadra verso risultati importanti.

© Riproduzione riservata