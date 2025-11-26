Nelle prime tredici giornate, la Scafatese ha collezionato 9 vittorie e 4 pareggi. A fare punti contro l’imbattuta capolista del girone G di Serie D solo Nocerina, Budoni, Latte Dolce e il Trastevere, all’ultima giornata.

Avversari, dunque, di tutto rispetto. Ma in trasferta la formazione campana ha vinto sei partite su sei, con 15 gol all’attivo e 4 al passivo, palesando una migliore forma lontano da casa. Ed è con queste credenziali che la squadra allenata da Gianluca Esposito, grande favorita per la vittoria del campionato, si presenterà domenica al Nespoli. Ad attenderla un’Olbia reduce dalla seconda sconfitta consecutiva, a digiuno di vittorie da quattro turni e con la rosa ridotta ai minimi termini.

Grazie all’intervento dell’imprenditore Romi Fuke, che ha manifestato ufficialmente il suo interesse nell’Olbia Calcio nell’ottica di una possibile acquisizione del club, i giocatori rimasti a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin hanno potuto incassare un acconto sugli stipendi arretrati, e questo aiuta, tuttavia in questo momento i bianchi avrebbero bisogno anche di qualche rinforzo, auspicato da Favarin a caldo nel post gara col Real Monterotondo, dove le assenze si sono fatte sentire in maniera esponenziale.

Nell’ambiente circolano voci di giocatori (un paio) già sondati, tuttavia molto dipenderà dall’evoluzione della situazione societaria. Fuke, prima di firmare un qualunque atto vincolante, vuole vedere (giustamente) le carte. Intanto per la sfida di domenica Favarin recupera Buschiazzo, assente a Monterotondo per squalifica. Quanto a Biancu se ne riparlerà in occasione della prossima gara esterna col Trastevere.

