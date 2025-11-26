Dopo un avvio di campionato gravemente negativo (un punto conquistato nelle prime nove giornate del girone D di Prima categoria), la Fc Alghero cerca di guardare con fiducia al proseguimento della stagione. E lo fa guardando con interesse al calciomercato.

Nelle ultime ore, sono arrivati due nuovi innesti: il terzino sinistro Marco Cingotti (che rientra dopo la breve parentesi al Malaspina) e il centrocampista Andrea Mameli (proveniente dall’Olmedo). Entrambi saranno a disposizione già da questo sabato, per la trasferta al Bobore Piu di Ardara, per il match valido per la decima giornata, garantendo nuove soluzioni in mezzo al campo e maggior profondità alla rosa.

Un ulteriore importante colpo è atteso per la prossima settimana, quando sarà disponibile anche l’attaccante Matteo Federici, classe e esperienza al servizio dei giallorossi. Il centravanti laziale, reduce dalle prime gare stagionali disputate con il Sennori, ritrova Alghero dopo la precedente avventura in serie D, seguita da varie esperienze tra D, Eccellenza e Promozione nella Penisola. L’arrivo di Federici rappresenta un significativo potenziamento del reparto offensivo, in vista del prosieguo della stagione.

L'allenatore-giocatore Andrea Peana dichiara: «Affrontiamo una gara difficile, ma ci stiamo preparando con determinazione. Sappiamo che ogni punto è fondamentale per il nostro percorso e vogliamo dare continuità al lavoro delle ultime settimane. I nuovi arrivi ci daranno una mano importante, ma ciò che conta è l’atteggiamento del gruppo: serviranno compattezza, sacrificio e lucidità nei momenti chiave della partita».

