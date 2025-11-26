Selargius trova la quinta vittoria nelle ultime sette uscite e consolida il quinto posto in classifica. Nel recupero della settima giornata di Serie A2 Femminile, le giallonere regolano l’Ants Viterbo 70-49, al termine di una gara più combattuta di quanto dica il punteggio finale. A scavare il solco è stato infatti l’ultimo quarto, chiuso con un perentorio 22-6.

Protagonista assoluta Sidney Erikstrup, dominante sotto canestro e autrice di una doppia doppia monstre: 28 punti, 12 rimbalzi e 34 di valutazione. Un contributo determinante in un match che nel primo tempo ha visto le due squadre fronteggiarsi a viso aperto, con percentuali non brillanti ma tanta intensità. Selargius ha cercato soluzioni interne, Viterbo ha risposto con seconde opportunità: equilibrio totale al 10’ (16-16).

La Nuova Icom prova un primo allungo con la tripla di Erikstrup per il 29-24, ma le ospiti restano agganciate grazie a Cutrupi. All’intervallo la squadra di Maslarinos guida di tre lunghezze (31-28) dopo un’altra fiammata firmata D’Angelo.

La ripresa rimane sul filo: Ceccarelli e Ingenito firmano il +6 (48-42), ma Viterbo continua a restare in scia. Tutto cambia nel quarto periodo, quando la tripla della capitana apre la fuga decisiva. Da lì Selargius non si volta più indietro: Erikstrup e Juhasz spingono fino al +21 finale (70-49).

Nel tabellino spiccano anche i 6 assist sia di Ceccarelli sia di Berrad e i 15 rimbalzi di una solidissima D’Angelo. Dall’altra parte prova importante dell’ex Cutrupi, che chiude con 12 punti e 19 rimbalzi.

A fine gara l’assistant coach Nicola Massa riconosce i meriti delle sue: «L’avvio è stato complicato perché abbiamo accettato il loro ritmo. Poi, aumentando la pressione e sistemando qualcosa a rimbalzo, siamo riusciti a prendere il controllo. È una vittoria importante, ma sappiamo che dobbiamo crescere ancora. Sabato cercheremo con tutte le nostre forze un altro successo».

Nuova Icom San Salvatore Selargius-Terme Salus Ants Viterbo 70-49

Nuova Icom: Mura 9, Berrad 2, Erikstrup 28, Ceccarelli 11, Juhasz 10, D’Angelo 7, Ingenito 3, Pinna 2, Porcu ne, Valenti ne, Ruggeri ne. All. Maslarinos.

Viterbo: Puggioni A. 12, Paco ne, Puggioni S. ne, Imuentinyan 4, Gionchilie 4, Cutrupi 12, Pasquali ne, Bardarè 6, Myklebust 11, Stanislavova. All. Scaramuccia.

Parziali: 16-16, 15-12, 17-15, 22-6.

