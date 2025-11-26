Pecorino romano, Lollobrigida: «Acquisti per quasi 13 milioni a sostegno della filiera»Il ministro dell’Agricoltura incontra il presidente del Consorzio Maoddi: «Aiuto al comparto con il Fondo indigenti»
Dopo aver incontrato il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha condiviso la necessità di sostenere la filiera di produzione del pecorino dedicando alla Dop sarda alcuni acquisti effettuati con i cosiddetti fondi indigenti.
In questa ottica il ministero ha previsto l’acquisto, con gare che partiranno già dai prossimi a giorni, di 5,38 milioni di euro di Pecorino nel 2025 e di 7,4 milioni di euro nel 2026, portando così il sostegno alla filiera in questa singola partita a 12,8 milioni di euro.
«Diamo sempre massima attenzione alle nostre eccellenze e la diamo anche alla filiera del Pecorino Romano - ha commentato il ministro - sostenendola in un momento di potenziale difficoltà. Io personalmente e con l’azione del governo abbiamo chiesto al Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic di tentare ogni azione possibile per portare i dazi americani a zero sui nostri prodotti di punta dell’Agroalimentare di cui il Pecorino fa certamente parte. Nel frattempo sosteniamo la filiera concretamente».
