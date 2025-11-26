Coppa Italia Promozione: Alghero, Castiadas e Bonorva in semifinaleMercoledì 17 dicembre si gioca Tonara-Arborea
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Alghero, Castiadas e Bonorva staccano il pass per le semifinali della Coppa Italia di Promozione. Si sono giocate oggi le partite di ritorno dei quarti di finale.
L’Alghero si è imposto 1-4 sul campo del Coghinas, dopo aver vinto anche la gara d’andata 2-1. Le reti dei giallorossi portano la firma di Alessio Fadda, Luca Scognamillo (autore di una doppietta) e Alessio Virdis. Per il Coghinas a segno Santiago Mateucci.
Basta un pareggio, 1-1, al Castiadas sul campo dell’Uta, forte del largo successo per 4-1 ottenuto nella gara d’andata.
Il Bonorva rifila altre quattro reti al Li Punti: 4-2 il finale, dopo il 4-0 dell’andata. I gol dei biancorossi portano la firma di Pinna, Gutierrez, Tedde e Sangare, mentre per i sassaresi doppietta di Dieni.
Tonara-Arborea (andata 0-0) si giocherà il 17 dicembre alle 17.