Mercoledì 26 novembre dalle 9, l’Unipol Domus di Cagliari ospiterà la fase finale della Coppa Quartieri 2025, progetto di educazione sportiva realizzato dalla Fondazione “Carlo Enrico Giulini” con il Cagliari Calcio, in partnership con USR Sardegna e A.S.D. Marabadminton, con il contributo della Fondazione di Sardegna e Despar e il patrocinio di Sport e Salute e della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna. L’iniziativa mira a promuovere sport, socialità e cittadinanza attiva.

Scenderanno in campo circa 300 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Cagliari – dei quartieri Stampace, Sant’Elia, San Michele, Piazza Giovanni – e dei comuni di Assemini, Elmas, Decimomannu, Maracalagonis, Monastir, Quartu, Sestu, Sinnai.

Alla finale arriveranno le squadre vincitrici delle eliminatorie disputate tra ottobre e inizio novembre nelle cinque discipline: badminton, basket, calcio, pallavolo e staffetta. Le gare inizieranno alle 9 e si concluderanno alle 14 circa con le premiazioni. Saranno presenti come ospiti anche una rappresentanza di staff con alcuni calciatori della prima squadra e dell’U20 del Cagliari.

