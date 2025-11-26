Nulla cambia nelle primissime posizioni della classifica dei bomber del girone A di Promozione. In testa c’è sempre Andrea Sanna del Terralba con nove reti. Alle sue spalle, con sette centri, inseguono Angelo Marci (Guspini), Gianluca Reginato (Selargius), Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia) e Luca Muscas (Villacidrese).

Raggiungono quota cinque Marco Atzeni e Lucas Szafran dell’Arborea, entrambi a segno nell’ultima giornata. I due affiancano così Ezequiel Cordoba (Guspini), Alberto Usai (Selargius) e Marco Gianoli (Tharros).

Nel girone B, con la doppietta realizzata nella trasferta di Luogosanto, il bomber della capolista Alghero Diego Barboza sale a quota tredici, superando Domenico Saba (Bonorva), rimasto fermo a dodici, e venendo agganciato da Juan Vera Rubio, attaccante della rivelazione Macomerese. A dieci reti resta Santiago Mateucci del Coghinas, mentre sale a nove Edoardo Donati dell’Arzachena.

GIRONE A

9 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

7 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia); Luca Muscas (Villacidrese).

5 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) e Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Ezequiel Cordoba (Guspini); Alberto Usai (1 rig.) (Selargius); Marco Gianoli (Tharros).

4 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Lorenzo Camba (1 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Riep (Guspini); Gino Noli (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 22); Roberto Cappai (Villacidrese).

3 RETI: Daniele Orro (Arborea); Santiago Pendin (Baunese); Omar Loi (1 rig.) e Federico Porru (Calcio Pirri); Marco Boi (1 rig.) e Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Tagudin Amed Bapignini, Julian Marcos Miranda, Nicolas Ridolfi e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Alessandro Siddu (Cus Cagliari); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto e Mattia Sardu (1 rig.) (Samugheo); Claudio Corda (Terralba Bellu); Marco Lonis (Tharros); Agustin Acosta (3 rig.) (Tonara); Michel Milia e Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 22); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli e Federico Bellu (Villacidrese).

GIRONE B

13 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero).

12 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).

10 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

9 RETI: Edoardo Donati (Arzachena).

8 RETI: Gavino Molozzu (2 rig.) (Atl. Bono).

7 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).

6 RETI: Sidi Cissè Kaba (Bosa); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

5 RETI: Joel Baraye (Alghero); Claudio Fadda (1 rig.) (Bosa); Nicolò Trenta (Campanedda); Agustin Meli e Predrag Radovanovic (Coghinas); Antonio Mossa (Luogosanto); Victory Igene e Nicola Sanna (Usinese).

4 RETI: Marco Carboni e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Luigi Solinas (Atl. Bono); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Antonio Fantasia (2 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Salvatore Mudadu (Usinese).

© Riproduzione riservata